Хорнер: Гасли получает от «Ред Булл» полную поддержку

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поддержал пилота команды Пьера Гасли, опровергнув слухи о возможной замене гонщика.

«Скорость Гасли в Баку наводит на оптимизм. С самого начала практики было видно, что ему стало комфортнее за рулём. Он знает, что выступил гораздо лучше.

Сейчас Гасли завершает этот деликатный период. Он получает от нас полную поддержку и знает, что мы верим в него. Просто ему нужно немного больше времени.

Также нужно учитывать, что его результаты сравнивают с результатами партнёра по команде, который является одним из лучших пилотов Формулы-1», — приводит слова Хорнера GrandPX.News.

Напомним, в Баку Гасли не сумел финишировать, завершив гонку на 39-м круге. Его партнёр по команде, Макс Ферстаппен, занял четвёртое место.