«Пирелли» обнародовала выбор шин гонщиками на Гран-при Испании

Шинный монополист Формулы-1 итальянская компания «Пирелли» обнародовала выбор комплектов шин пилотами на пятый этап чемпионата мира — Гран-при Азербайджана. Пилоты выбирали из типов С2, С2 и С3, которые в Испании станут «хардом», «медиумом» и «софтом» соответственно.

Пилоты «Мерседеса» выбрали по восемь комплектов «софта» — на один меньше, чем представители «Феррари». Меньше всего «софта» взяли пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Пьер Гасли, а также гонщики «Уильямса» Джордж Расселл и Роберт Кубица.

Больше всего «медиума» — пять комплектов — взял Расселл. Больше всего «харда» выбрали Карлос Сайнс-младший и Ландо Норрис, представляющие «Макларен».

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят использует один «хард», четыре «медиума» и восемь «софтов».

Посмотреть инфографику с выбором пилотов можно в твиттер-аккаунте «Пирелли»