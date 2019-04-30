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В «Ред Булл» объяснили, как Гасли получил два штрафа за уик-энд в Баку

В «Ред Булл» объяснили, как Гасли получил два штрафа за уик-энд в Баку
Авто / Формула-1

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, почему Пьер Гасли во время пятничных свободных заездов Гран-при Азербайджана не заметил призыва заехать на взвешивание в боксы ФИА, за что был наказан штрафом с пит-лейна.

«Мы должны были провести тренировку пит-стопа, так что ему сказали поторопиться. У нас была встреча между всеми командами и Россом Брауном, и мы согласились, что нужно изучить правила, которые так влияют на оставшуюся часть уик-энда», — приводит слова Хорнера Auto Hebdo.

Также британец объяснил ещё один штраф Гасли, чей двигатель в квалификации потреблял больше топлива, чем разрешено.

«В Баку измеритель расхода топлива особенно подвержен лёгким колебаниям. И пусть даже никакого преимущества в производительности не было, у ФИА нулевая толерантность в данном вопросе», — рассказал Хорнер.

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