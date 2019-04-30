Бинотто: «Феррари» по-прежнему претендует на чемпионство

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал результаты Гран-при Азербайджана. Несмотря на то, что пилоты «Феррари» вновь не смогли подняться выше третьего места, Бинотто заверил, что команде не нужны изменения.

«Наша цель всегда заключается в том, чтобы понять слабости и улучшить болид. Нам нужно продолжать эту работу, быть более агрессивными в плане разработки, но это нормально. Командный дух в «Феррари» отличный, мы хотим добиваться успеха, будем работать вместе.

Надеялись, что будем более конкурентоспособными. Но впереди ещё 17 гонок. Претендуем ли мы по-прежнему на чемпионство? Конечно. Мы не делаем какие-то подсчёты, а идём от гонки к гонке», — цитирует Бинотто La Gazzetta dello Sport.