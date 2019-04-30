Де Врис больше не будет пилотом по работе на симуляторе «Макларена»

Голландский пилот Ник де Врис покинул «Макларен», где он являлся гонщиком по работе на симуляторе. В настоящее время голландец продолжает выступать в Формуле-2.

«Я больше не работаю на симуляторе для «Макларена». Перейду ли я в другую команду? Я ничего пока не могу сказать об этом. Всё будет зависеть от того, чем я буду заниматься. Я больше всего сейчас сосредоточен на том, что может сказаться на моём будущем», — приводит слова де Вриса De Telegraaf.

Ранее 24-летний голландец заявил, что хочет повторить путь Джорджа Расселла, Ландо Норриса и Александера Албона, которые перешли из Формулы-2 в Формулу-1. Тогда де Врис заметил, что считает себя не менее классным пилотом, чем перечисленных гонщиков.