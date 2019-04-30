Ферстаппен: темп «Ред Булл» пока не разочаровывает

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мыслями о работе машины, отметив, что её темп пока не вызывает у него чувства разочарования.

«Темп пока не разочаровывает. Я по-прежнему борюсь за лидирующие позиции. „Мерседес“ продолжает доминировать, и нам нужно оставаться реалистами. Именно потому необходимо сокращать отставание. Прибавка в 20 лошадиных сил помогла, на протяжении гоночной дистанции мы были лучше», — приводит слова голландского гонщика GrandPX.

После четырёх этапов чемпионата мира Формулы-1 Макс Ферстаппен занимает четвёртое место в общем зачёте. В его активе 51 очко, лишь на одно меньше, чем у гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля. Отставание от лидера сезона Валттери Боттаса из «Мерседеса» составляет уже 36 баллов.