В Формуле-1 отказались от введения четвёртого сегмента квалификации в 2020 году

В марте 2019 года появилась информация, что руководство Формулы-1 рассматривает вариант с внедрением четвёртого сегмента квалификации. Предполагалось, что после Q1, Q2 и Q3 должны выбывать по четыре пилота, после чего оставшиеся восемь гонщиков поборются в четвёртом сегменте.

Сторонники идеи надеялись, что новый формат сделает результаты квалификации более непредсказуемыми. Однако в конечном счёте от этой идеи решили отказаться, сообщает RaceFans. При таком формате команды средней группы окажутся в невыгодном положении из-за перерасхода мягких составов резины. Поставка же дополнительных комплектов может обойтись в $ 1 млн, что не укладывается в концепцию сокращения расходов, которую исповедуют в Liberty Media.

Таким образом, в сезоне-2020 болельщики гарантированно увидят традиционный формат квалификационных сессий.