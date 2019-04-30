Квят: нужно сохранять позитивный настрой, и наше время придёт

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвёл небольшие итоги Гран-при Азербайджана. Россиянин отметил конкурентоспособность болида и выразил уверенность, что полоса невезения будет преодолена.

«Нам нужно двигаться шаг за шагом. Думаю, мы многое узнали в этот уик-энд и впервые пробились в третий сегмент квалификации, что было важно для команды. Это показало, что наша машина конкурентоспособна. К следующему этапу нам нужно сохранить позитивный настрой, и наше время придёт. Надеюсь, нам удастся собрать всё воедино. Спасибо за вашу постоянную поддержку», — сказал Квят в ролике, выложенном на официальном канале «Торо Россо» в YouTube.

Напомним, в квалификации Гран-при Азербайджана Даниил Квят показал шестой результат. Гонка у россиянина не сложилась с первых кругов. После раннего пит-стопа Квят сумел подняться на десятое место, но после ошибки Даниэля Риккардо и последовавшего столкновения вынужден был сойти с дистанции.

Соответствующее видео можно посмотреть на официальной странице «Торо Россо» в YouTube.