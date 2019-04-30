Бинотто: не стоит придавать большого значения результатам тренировок

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто призвал не придавать большого значения темпу машин «Скудерии» в ходе свободных тренировок. По словам функционера, он не отражает реального положения дел.

«Думаю, не стоит придавать большого значения результатам тренировок. Все мы работаем по разным программам. Мы можем выступать с разным уровнем топлива, с различными настройками мотора, так что судить о темпе по результатам пятницы сложно.

В этот день нам важнее поработать по собственной программе. Фокусироваться на аэродинамике и так далее. В субботу в Баку мы могли завоевать поул, но нам не удалось этого сделать, в гонке же уже всё было иначе. В этот момент на наш темп уже оказывала влияние стартовая позиция. К тому же соперники были очень сильными", — приводит слова функционера Crash.