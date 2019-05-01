Уэббер: «Макларен» серьёзно опережает «Рено», используя те же двигатели

Бывший пилот Формулы-1 Марк Уэббер поделился мыслями о проблемах «Рено» на старте сезона. Невзирая на амбициозные задачи и серьёзные инвестиции, французская команда уже на первых этапах чемпионата столкнулась с большими трудностями.

«Как и предполагалось, они очень далеко, им предстоит сделать много работы. Команда под невероятным давлением, ведь они не показывают ту скорость, которую обещали. В межсезонье они говорили, что бросят вызов топ-3, но они сильно отстают.

У «Рено» проблемы с надёжностью, «Макларен», используя тот же двигатель, серьёзно опережает команду, что является не очень хорошим сигналом.

Что касается Риккардо, то, кажется, что его сезон ещё не начался, не так-ли? Перед «Рено» стоит много вызовов и Даниэль начинает понимать, как много нужно сделать его команде. Он не забыл как пилотировать, но минувшие заслуги забываются очень быстро. Так что будем надеяться, что «Рено» сумеет преодолеть проблемы и начнёт добиваться результата", — цитирует Уэббера Planet F1.

