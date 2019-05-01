Хэмилтон: Сенна — легенда Формулы-1, вырос на его гонках

Пятикратный чемпион мира британский пилот Льюис Хэмилтон заявил, что считает бразильца Айртона Сенну, погибшего во время Гран-при Сан-Марино в 1994 году, самым легендарным гонщиком в истории Формулы-1. Сегодня, 1 мая, исполняется 25 лет со дня трагической смерти Сенны.

«Я вырос на гонках с участием Сенны. Он является самым легендарным пилотом из всех, которые были в нашем виде спорта. Он был символом Формулы-1. Яркой личностью, настоящим лидером и мастером своего ремесла», — цитирует Хэмилтона SkySports.

Хэмилтон в нынешнем сезоне занимает второе место в общем зачёте пилотов, уступая лишь другому гонщику «Мерседеса» Валттери Боттасу. Финский пилот выиграл Гран-при Азербайджана в минувший уик-энд, Хэмилтон стал вторым.