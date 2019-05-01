Тодт: Сенна хотел перейти в «Феррари» в 1994 году

Президент ФИА Жан Тодт рассказал, что в конце 1993 года бразильский пилот Айртон Сенна хотел перейти в «Феррари». Тогда Тодт занимал должность спортивного директора команды, а бразилец призывал его подписать с ним контракт. В итоге руководство «Феррари» отказалось от этой идеи, так как в тот момент команда уже подписала контракты с двумя пилотами.

«Мы провели с Айртоном три часа в моём офисе, обсуждая переход в Феррари. В сентябре 1993 года он был очень заинтересован в этом контракте.

Айртон хотел присоединиться к нам в 1994 году, но у нас уже на контрактах были два пилота, Жан Алези и Герхард Бергер. Я сказал Сенне, что у нас уже есть два пилота. Тогда он сказал, что в Формуле-1 контракт не так важен, но я ответил, что для меня это важно», — приводит слова Тодта RaceFans.

1 мая 2019 года исполняется 25 лет со дня трагической смерти Сенны. Бразилец погиб во время Гран-при Сан-Марино в 1994 году.