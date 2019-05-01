Штайнер: текущая ситуация с шинами не соответствует Формуле-1

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что текущая ситуация с шинами Формулы-1 вызывает беспокойство.

«Главный вопрос заключается в том, кому приходится сложнее всего с шинами. Сложно приходится нам. И это печально, учитывая, что у нас отличный болид.

Мы не должны постоянно обсуждать шины. На мой взгляд, это неинтересно и это не является Формулой-1. Ваши шины работают? Да, и мы быстры. Нет, наши шины не работают, поэтому мы такие медленные.

Мы тратим миллионы долларов на болиды, но если шины недостаточно хороши, мы не можем использовать машину. Другим удаётся выжимать из шин больше, поэтому нам тоже нужно этого добиться. Думаю, что мы сможем устранить проблему.

Но это всё очень серьёзно. Мы понимаем серьёзность ситуации, нужно понять, как устранить проблему. Я не хочу лишь винить «Пирелли». Я понимаю, что виноваты и мы, ведь другим удалось найти выход из ситуации. Но, конечно, после гонки мы не должны сидеть и обсуждать работу шин», — приводит слова Штайнера GrandPX.News.