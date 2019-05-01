Стартовал набор волонтёров на Гран-при России Формулы-1

1 мая начался приём заявок от кандидатов в волонтёры на Гран-при России Формулы-1. Отбор добровольцев пройдёт в три этапа. На первом этапе участникам необходимо заполнить заявку волонтёра. В июле и августе организаторы проведут скайп-интервью и направят официальное приглашение отобранным кандидатам. Третий этап — обучение, которое пройдёт в середине сентября.

С 23 по 29 сентября волонтёры российского этапа Формулы 1 будут работать на треке, координировать и информировать зрителей, оказывать содействие работе билетного и аккредитационного центров, помогать представителям СМИ и выполнять другие задачи.

Отбор добровольцев на Гран-при России состоится уже в шестой раз. В прошлом году в проведении этапа Формулы 1 на Сочи Автодроме участвовала 1000 волонтеров в возрасте от 18 до 75 лет. Они представляли 25 городов России и 18 других стран.