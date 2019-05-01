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Хаккинен: выступление Боттаса в Баку было одним из лучших, что мы видели

Хаккинен: выступление Боттаса в Баку было одним из лучших, что мы видели
Авто / Формула-1

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен прокомментировал выступления Валттери Боттаса в начале сезона.

«Это выступление от Валттери Боттаса было одним из лучших, что мы когда-либо видели. С самого первого круга Боттас полностью контролировал ход гонки. За несколько кругов до финиша гоночный инженер Валттери сказал Льюису, что Боттас может сойти с дистанции, и, пусть Льюису и удалось отыграть часть оставания, Валттери заявил, что это была его гонка и никто не собирался её у него красть. В настоящий момент Боттас лидирует в личном зачёте чемпионата мира с отрывом в одно очко, которое он набрал за самый быстрый круг на гонке в Мельбурне на первом эапе сезона.

Боттас понимает, что для того, чтобы обыграть Хэмилтона, будет важно каждое очко, и именно это он делает — старается щаработать максимум возможных очков», — приводит слова Мики Хаккинена GPBlog.

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