Хаккинен: выступление Боттаса в Баку было одним из лучших, что мы видели

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен прокомментировал выступления Валттери Боттаса в начале сезона.



«Это выступление от Валттери Боттаса было одним из лучших, что мы когда-либо видели. С самого первого круга Боттас полностью контролировал ход гонки. За несколько кругов до финиша гоночный инженер Валттери сказал Льюису, что Боттас может сойти с дистанции, и, пусть Льюису и удалось отыграть часть оставания, Валттери заявил, что это была его гонка и никто не собирался её у него красть. В настоящий момент Боттас лидирует в личном зачёте чемпионата мира с отрывом в одно очко, которое он набрал за самый быстрый круг на гонке в Мельбурне на первом эапе сезона.



Боттас понимает, что для того, чтобы обыграть Хэмилтона, будет важно каждое очко, и именно это он делает — старается щаработать максимум возможных очков», — приводит слова Мики Хаккинена GPBlog.