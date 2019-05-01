Хорнер — о регламенте-2021: мы движемся в верном направлении

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подчеркнул, что команды постепенно приходят к консенсусу в обсуждении правил на сезон 2021 года.



«Есть ощущение, что мы становимся ближе к принятию окончательного решения В новом регламенте есть ещё немного неразберихи, но по большинству направлений мы движемся в верном направлении, и в ближайшие несколько месяцев мы должны прийти к окончательному решению», — приводит слова Кристиана Хорнера PlanetF1.



Ранее появилась информация, что определение всех деталей технического регламента Формулы-1 на 2021 год, касающегося шасси, могут осознанно отложить до декабря 2019 года, несмотря на то что, согласно правилам, ФИА должна утвердить регламент за полтора года, то есть не позднее 30 июня 2019 года.