Зафнауэр: регламент на 2021 год будет опубликован до конца июня

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр рассказал, как складывается процесс обсуждения новых правил чемпионата, намеченных на 2021 год.



«С каждой встречей мы всё лучше осознаём, каким именно должен быть новый регламент. Они должны быть опубликованы до конца июня, и мы движемся к этой цели. В Международной автомобильной федерации запросили мнение коллективов по целому ряду пунктов, на что мы предоставили свои комментарии. Сейчас есть определённые вопросы о том, какие именно компоненты следует поставлять.



Как только это станет более понятно, мы будем ещё на шаг ближе к тому, чтобы составить новые правила, однако регламент будет опубликован до конца июня», — приводит слова Отмара Зафнауэра PlanetF1.



Ранее появилась информация, что определение всех деталей технического регламента Формулы-1 на 2021 год, касающегося шасси, могут осознанно отложить до декабря 2019 года, несмотря на то что согласно правилам ФИА должна утвердить регламент за полтора года, то есть не позднее 30 июня 2019 года.