В Имоле состоялся фестиваль в честь Айртона Сенны

В итальянской Имоле состоялся фестиваль в честь 25-й годовщины со дня смерти трёхкратного чемпиона мира Айртона Сенны. В среду, 1 мая 2019 года, толпы людей собрались на трассе в Имоле, чтобы почтить память бразильского гонщика, который считается одним из величайших пилотов в истории Формулы-1.



Сенна выиграл три чемпионата мира в составе команды «Макларен» — в 1988, 1990 и 1991 годах, прежде чем подписать контракт с «Уильямсом» в 1993 году. В 1994 году, проводя свой первый сезоне в составе «Уильямса», на четвёртом этапе чемпионата, Гран-при Сан-Марино, Айртон Сенна попал в аварию, которая стала для него фатальной — Сенна врезался в бетонную стену на скорости свыше 300 км/ч и получил травму головы, которая привела к смерти гонщика в больнице. Сенне было 34 года.