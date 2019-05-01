Райкконен: не думаю, что мы смогли выжать максимум хотя бы на одном из этапов

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен подчеркнул, что в команде рассчитывали на лучший старт сезона.



«Хорошо, что мы набрали хотя бы несколько очков. Хотя, на самом деле, я не думаю, что мы смогли выжать максимум хотя бы в один из уик-эндов. Это разочаровывает, но мы будем продолжать работать. Мы — молодая команда, так что нам есть над чем работать, и, я уверен, что в конечном итоге всё будет отлично», — приводит слова Кими Райкконена Motorsport Week.



Кими Райкконен занимает восьмую строчку в личном зачёте чемпионата пилотов, являясь одним из шести пилотов, которые набирали очки в каждой гонке на старте нынешнего сезона Формулы-1. У Райкконена 13 очков, столько же сколько у опережающих его в общем зачёте Пьера Насли и Серхио Переса.