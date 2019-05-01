Клэр Уильямс: отец никогда не говорил об аварии Сенны

Клэр Уильямс, дочь владельца «Уильямса» Фрэнка Уильямса, подчеркнула, что её отец никогда не разговаривал о смертельной аварии Айртона Сенны, в которую он попал за рулём их болида 1 мая 1994 года.



«Фрэнк никогда ни с кем не говорил об этом. Это не в его духе. Ему не нужна терапия или долгие разговоры. Он всё держит внутри себя. Так он воспитан, но вы можете видеть боль в его глазах каждый раз, когда речь заходит об этой роковой аварии.



Айртон был божеством в нашем доме на протяжении многих лет, даже десятилетий. У Фрэнка была особая связь с Айртоном Сенной. Он сумел проникнуть в его сердце, сознание. Фрэнк всегда хотел посадить его в свою гоночную машину. Но, когда желание папы сбылось, это закончилось наихудшим из возможных способов.



В нашем фильме есть сцена, где Фрэнк находится на похоронах Айртона. Я никогда не видела своего отца таким», — приводит слова Клэр Уильямс Independent.