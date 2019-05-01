Мазепин: готов к переходу в Формулу-1. Не хватает результатов и контракта

Пилот Формулы-2 Никита Мазепин поделился мыслями относительно своего будущего в Формуле-1.



«Я готов к переходу в Формулу-1, сейчас не хватает результатов и контракта. При наличии успехов в Формуле-2 я не могу задержаться где-то между этой серией и Формулой-1. Моя цель сейчас — максимально хорошо выполнять свою работу на этом этапе — и надеяться, что я заинтересую команды, которые находятся выше. Это и является главной целью.



Расстановка сил в Формуле-1 неоднозначная, скорость машины играет большую роль. Если вы меня посадите в хорошую машину, конечно, результат будет. Если вы возьмете топ-10 пилотов Формулы-2 — все поедут в Формуле-1 хорошо, потому что машина Формулы-2 намного труднее в управлении, чем автомобиль Формулы-1 — и это не пустословие, у меня есть опыт.



По сравнению с машиной Формулы-1 эта не совсем хорошо сбалансирована, нет многих вспомогательных кнопок. В Формуле-2 автомобиль предоставляет чемпионат, мы не можем её поменять.



Просто сесть и проехать гонку и проехать её на высшем уровне — это разные вещи. Если вспомнить прошлый сезон, то лучшие пилоты Формулы-2 после перехода в Формулу-1 ехали здорово. Надеюсь, мне представится такая возможность, и я не подведу», — рассказал Мазепин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Захарченко.

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