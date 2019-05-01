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Феттель пожаловался на неуверенность в болиде «Феррари»

Феттель пожаловался на неуверенность в болиде «Феррари»
Авто / Формула-1

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель подчеркнул, что он не чувствует уверенности в болиде «Скудерии», из-за чего не может выступать на максимум своих возможностей.

«Нам нужен более сильный темп. Всё просто. Нам нужно быть быстрее. Сейчас очень сложно поставить машину в нужное рабочее окно. В таком месте, как Баку, для тебя очень важно чувствовать полную уверенность в машине. Я пока этим не могу похвастаться. Я чувствую, что еду не на своём уровне, потому что машина не ведёт себя так, как сне хотелось бы», — приводит слова Себастьяна Феттеля GPToday.

Себастьян Феттель по итогам первых четырёх гонок дважды попал на подиум, в личном зачёте он занимает третье место, на 35 очков отставая от лидера чемпионата, гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса.

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