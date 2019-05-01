В «Мерседесе» объяснили ситуацию с режимом VSC в Баку

Директор «Мерседеса» по стратегии Джеймс Воулз прокомментировал результат Гран-при Азербайджана. Воулес заявил, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, потерявший драгоценные секунды после активации режима виртуальной машины безопасности, не был виноват в случившемся.

«Мы попросили Льюиса кое-что поменять, что нормально. Он изменил режим работы автомобиля. Пока он делал все эти настройки, Льюис потерял из вида дельта-время.

Ещё одним важным фактором стало то, что если находишься на прямой, к примеру, у поворота 16, а режим VSC заканчивается, то нужно просто давить на газ по полной.

Но Льюис находился в другой части трассы, он был в зоне торможения для VSC. Это одна из самых сложных ситуаций, сложно смоделировать её.

Сочетание всех этих факторов и привело к такой ситуации, Хэмилтон не допустил ошибку. Просто он был не в том месте, а из-за команд по изменениям настроек он потерял около двух секунд», — цитирует Воулза RaceFans.