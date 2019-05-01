«Мерседес» поменяет расположение информационного экрана на руле Хэмилтона

Инженеры «Мерседеса» изменят расположение информационного экрана на руле болида Льюиса Хэмилтона. Ранее о необходимости изменения говорил сам Хэмилтон, который потерял несколько секунд во время Гран-при Азербайджана после того, как был активирован режим виртуальной машины безопасности.

Ранее Хэмилтон попросил команду заняться этим вопросом. Тогда британец подчеркнул, что не требуется ничего революционного, нужно лишь решить некоторые технические вопросы.

Во время Гран-при Азербайджана в Баку Хэмилтон не видел информационного экрана с временной дельтой. Директор «Мерседеса» по стратегии Джеймс Воулз сообщил, что команда попросила британца изменить несколько настроек на руле, из-за чего Хэмилтон не видел показателей.