В «Рено» подшутили над Риккардо, напомнив про аварию с Квятом

Сотрудники «Рено» подшутили над пилотом команды Даниэлем Риккардо. Австралиец поработал на симуляторе, а один из сотрудников команды, Расселл Брум, выложил в «Твиттере» фотографию, на которой в зеркалах заднего вида болида видно отражение машины россиянина Даниила Квята.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Брума

Напомним, во время Гран-при Азербайджана в Баку Риккардо неуклюже врезался в Квята. После того как оба пилота вылетели с трассы, австралиец начал сдавать назад и не заметил, что сзади находилась машина «Торо Россо». В итоге оба пилота сошли с дистанции. Вскоре стало известно, что Риккардо будет наказан потерей мест на стартовой решётке следующего Гран-при.

После гонки Риккардо принёс извинения Квяту.