Бутсен: Сенна мог стать президентом Бразилии

Бывший пилот Формулы-1 Тьерри Бутсен заявил, что бразильский гонщик Айртон Сенна, погибший во время Гран-при Сан-Марино в 1994 году, мог стать президентом страны. Бутсен и Сенна были хорошими друзьями, 1 мая 2019 года исполнилось 25 лет со дня смерти легенды автоспорта.

«У меня на столе лежит его шлем. Я вижу его каждый день и думаю об Айртоне каждый день. Он был моим другом и крёстным отцом сына, считаю его членом своей семьи.

Воспоминания приносят боль, но запомнились и приятные моменты. Мы часто ездили в отпуск вместе, были неразлучимы. Мы вместе ездили на гонки и тесты, он был моим лучшим другом.

Сенна был умным и очень быстрым, он мог выиграть Гран-при даже на посредственной машине. У него было нечто большее, чем у других, Айртон был лучшим.

Он всегда отдавался на 100 процентов своему делу. И не только в гонках, но и в жизни. У Айртона было много планов. Для многих людей Сенна был идолом. Он легко мог стать президентом Бразилии, настолько значимой персоной он был», — цитирует Бутсена Sporza.