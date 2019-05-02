Алонсо не исключил возвращение в Формулу-1 в следующем сезоне

Испанский пилот Фернандо Алонсо заявил, что он примет решение о будущем в июле. В качестве одного из вариантов Алонсо рассматривает возможное возвращение в Формулу-1. Ранее стало известно, что по окончании сезона испанец прекратит выступление в WEC.

«Возможно, мне стоит вернуться в Формулу-1, чтобы немного передохнуть. Но будущее может быть связано с любой серией, я не говорю лишь о чём-то одном. Я полностью открыт к разным возможностям.

Когда я закончил выступление в Формуле-1, думал, что нахожусь на пике карьеры. Но сейчас я чувствую в себе силу и уверенность для новых вызовов. В 2020 году это может быть Формула-1, «Индикар» или что-то другое. В то же время, возможно, я и вовсе откажусь от выступления в принципе.

У меня есть возможность решить, что я хочу делать в 2020 году. Нужно подождать, посмотрим, что случится в следующие два месяца. Когда не связан обязанностями, можешь принимать правильные решения. У меня есть два – три варианта, объявлю о решении в июле», — приводит слова Алонсо Marca.