Власти Саудовской Аравии хотят проводить Гран-при Формулы-1

Власти Саудовской Аравии заинтересованы в проведении Гран-при Формулы-1, сообщает Auto Motor und Sport.

По данным источника, Саудовская Аравия предлагает Liberty Media, владельцу прав на Формулу-1, взнос в размере 60 млн за каждый Гран-при. Предполагается, что в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, появится уличная трасса, на которой и будут проходить гонки.

Саудовская Аравия обладает опытом проведения крупных соревнований по автоспорту. В этом государстве проходил этап Формулы-Е. Также в Саудовской Аравии проводится «Гонка чемпионов», а с 2020 года в этом государстве будет проходить ралли «Дакар».

Ранее в руководстве Формулы-1 сообщали о намерении расширить географию серии, приоритет отдавался странам Азии.