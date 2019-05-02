Кубица: мой прогресс затмевают плохие результаты

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица заявил, что видит собственный прогресс в нынешнем сезоне. По мнению польского гонщика, положительные моменты нивелируются отрицательными результатами. В нынешнем сезоне Кубица и его напарник Джордж Рассел занимали лишь два последних места.

«Увидеть наш прогресс тяжело. Много положительных моментов, но их затмевают результаты. Мои скорость и вождение на самом деле лучше, чем можно подумать, судя по результатам.

Сейчас у нас сложилась такая ситуация. Конечно, было бы хорошо, если бы у нас не возникало столько проблем, осложняющих работу. Нам нужно решить эти проблемы, но пока мы в этом не преуспели. В первую очередь нужно понять, в какой плоскости лежат эти сложности», — приводит слова Кубицы GP Blog.