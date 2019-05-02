Р. Браун: Боттас вышел на более высокий уровень, чтобы бороться с Хэмилтоном

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун признался, что его впечатляют результаты пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса на старте нового сезона. Финский гонщик после выигрыша Гран-при Азербайджана вышел на первое место в зачёте пилотов.

«Такого никогда не происходило. «Мерседес» четырежды занимает первое и второе места. Это удивительный результат, невероятно высокий стандарт. Стоит поздравить «Мерседес», в очередной раз команда доказывает, что не планирует потчевать на лаврах.

Стоит отдать должное Боттасу, который здорово начал сезон с двумя победами и двумя поулами. Безусловно, он заслуживает лидерства в зачёте пилотов.

Валттери повысил собственный уровень, чтобы вести борьбу с выдающимся чемпионом Льюисом Хэмилтоном. Я сам становился свидетелем того, как гонщики страдают, оказавшись в одной команде с великими чемпионами. Такая ситуация может крайне негативно влиять на пилота, привести к снижению стандартов, психологическим проблемам. Валттери удалось справиться с ситуацией, проявить нацеленность на результат. Это действительно впечатляет», — цитирует Брауна пресс-служба Формулы-1.