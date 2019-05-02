Абитебуль заявил, что успехи «Ред Булл» связаны с работой «Рено»

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль заявил, что французская компания сыграла роль в успехах «Ред Булл». Команда «Ред Булл» сотрудничала с «Рено» до конца 2018 года, после этого выбор был сделан в пользу «Хонды», японская компания начала поставлять двигатели команде. Ранее глава конструкторского бюро «Ред Булл» Эдриан Ньюи рассказал, что команда нарочно критиковала «Рено» с целью оказания давления.

«Нужно отдать должное Кристиану Хорнеру и «Ред Булл» за фантастическую работу в плане коммуникационной стратегии. Коммуникация — часть современного мира и Формулы-1. «Ред Булл» — не первая и не последняя команда, использующая все оружия, включая СМИ, чтобы добиться своего.

Накануне я прочитал, что Макс Ферстаппен с радостью согласится на штраф (за замену двигателя. — Прим. «Чемпионата»). Удивительно!

Что ж, это часть мира, в котором мы живём. Но я действительно соглашусь с Кристианом, что наш двигатель не был на должном уровне в 2014 и 2015 годах. Да, были определённые обстоятельства. Но знаете, мы были очень рады, что «Рено» поучаствовал в успехах «Ред Булл». Во многом их нынешние успехи связаны с четырьмя чемпионствами, которые были добыты вместе с «Рено», — цитирует Абитебуля Motorsport.