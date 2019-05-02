Хэмилтон: Боттас следует командным правилам «Мерседеса»

Пятикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выразил надежду, что он и его напарник Валттери Боттас сохранят друг к другу уважительное отношение. Хэмилтон и Ботас после четырёх Гран-при нового сезона лидируют в общем зачёте. Оба пилота выиграли по две гонки, в зачёте пилотов Боттас опережает Хэмилтона на одно очко.

«Какими будут наши взаимоотношения? Я не могу сказать, что случится в будущем в течение сезона. Нельзя точно знать, изменится отношение одного из нас или нет. Но пилоты раньше не следовали командным правилам «Мерседеса», Валттери им следует», — приводит слова Хэмилтона Crash.

Напомним, в нынешнем сезоне Гран-при выигрывали только Боттас и Хэмилтон. Третье место в зачёте пилотов занимает гонщик «Феррари» Себастьян Феттель, но он уже отстаёт от лидера на 35 очков.