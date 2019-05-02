Феттель: «Феррари» что-то упускает в работе с шинами

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель подчеркнул, что основные проблемы болида на старте сезона 2019 года были связаны с тем, что в команде не до конца понимают, как работать с новыми составами резины.



«У нас хороший болид, но пока нам не удаётся раскрыть до конца его потенциал. У нас гораздо больше проблем с шинами, чем в последние пару лет. Кажется, у «Мерседеса» получается заставить их работать гораздо лучше. Шины являются важным фактором в нынешнем сезоне. Стоит признать, что мы что-то упускаем в работе с шинами», — приводит слова Себастьяна Феттеля RaceFans.



Себастьян Феттель по итогам первых четырёх гонок дважды попал на подиум, в личном зачёте он занимает третье место, на 35 очков отставая от лидера чемпионата, гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса.