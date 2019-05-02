Перес: «Рейсинг Пойнт» отстаёт от графика

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес поделился впечатлениями от стартового отрезка сезона. По словам мексиканца, невзирая на относительно неплохие результаты, команда отстаёт от запланированного графика.

«Следует помнить, что новая администрация приступила к работе лишь в конце минувшего года. Так что мы немного отстаём от графика, но постепенно нагоняем его. Очевидно, что команды середины пелотона находятся в одной лодке. Важно будет понять, где мы окажемся после обновлений. Если они сработают так, как мы ожидаем, то будет сделан большой шаг вперёд. Но, как я говорил, все мы в одной лодке и всё это относительно», — приводит слова Переса GPblog.

После четырёх этапов чемпионата мира «Рейсинг Пойнт» занимает в зачёте Кубка конструкторов пятое место, имея в активе 17 баллов.