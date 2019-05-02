Алонсо: моя победа на ралли «Дакар» сейчас невозможна

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо признался, что он изучает вариант с участием в ралли-марафоне «Дакар». Вместе с тем испанец признаёт, что выиграть его сразу же не получится.

«Это то, что мне предстоит оценить. У меня пока нет информации о том, насколько я могу быть конкурентоспособным. Это одна из самых сложных гонок в мире. Думаю, что победить будет невозможно. Не могу сказать, что она исключена в принципе. Но Лёб так и не выиграл „Дакар“, а Сайнс перед победой провёл много гонок, а ведь он один из лучших в истории ралли. Так что тут нельзя сразу прийти и победить. Те же, кто не участвовал в ралли „Дакар“ никогда, даже не могут представить себе все его трудности», — приводит слова испанца Marca.