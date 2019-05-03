Росберг — об аварии Риккардо и Квята в Баку: не самый умный манёвр Даниэля

Чемпион мира Формулы-1 2016 года Нико Росберг поделился мыслями относительно инцидента между пилотом «Рено» Даниэлем Риккардо и гонщиком «Торо Россо» Даниилом Квятом, случившемся на Гран-при Азербайджана.

«Это был полный провал. Он попробовал совершить обгон, а после попытался выполнить не самый умный манёвр. Даниэль не посмотрел назад и не видел, что там находится другая машина. В результате он врезался в неё, сдавая назад, так что это не было идеально», — рассказал Росберг в блоге на своём официальном канале в YouTube.

Напомним, что на Гран-при Азербайджана Риккардо попытался атаковать Квята в борьбе за 10-е место, однако не вписался в поворот. При этом Даниэль заблокировал Даниилу заход в поворот. После австралиец начал сдавать назад не глядя. В итоге Риккардо врезался в Квята, двигаясь задним ходом. В конечном счёте это привело к сходу с дистанции обоих пилотов. После гонки было принято решение оштрафовать Риккардо на следующем этапе на три позиции на старте.