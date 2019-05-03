Зафнауэр: Стролл чертовски быстр!

Руководитель «Рейсинг Пойнта» Отмар Зафнауэр заявил, что пилот команды Лэнс Стролл прибавляет и сможет догнать напарника Серхио Переса. В нынешнем сезоне Стролл набрал четыре очка, а Перес — 13.

«Всё зависит от квалификации. Ему нужно привыкнуть к этому, набраться опыта. Серхио с нами был всегда, он на 10 лет старше, чем Лэнс. Но я думаю, что Лэнс быстро поднимется на тот же уровень. Он — умный парень, а ещё он чертовски быстр!», — цитирует Зафнауэра GrandPX.News.

Напомним, по итогам Гран-при Азербайджана в Баку Перес занял шестое место, а Стролл был девятым.

Минувшие два сезона Лэнс Стролл провёл в составе «Уильямса». В «Рейсинг Пойнт» он перешёл после того, как команду приобрёл его отец Лоуренс Стролл.