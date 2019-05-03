Бинотто: между «Феррари» и «Мерседесом» не такая большая разница

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто признал, что болид «Мерседеса» превосходит машину «Скудерии». Тем не менее, Бинотто заявил, что для «Феррари» ещё ничего не потеряно.

«После четырёх гонок уже нет сомнений, что «Мерседес» очень силён. Скажем так, их болид немного лучше нашего. Но, на мой взгляд, между нами небольшая разница, а разрыв в очках не отражает реального потенциала болида «Феррари».

Я считаю, что если мы можем претендовать на поул, то машина хороша. В гонке пока мы не так быстры, но мы и не финишируем в 20 секундах от «Мерседеса». Если взять среднее время на круге, то там будет не такая большая разница», — приводит слова Бинотто Motorsport.

В Кубке конструкторов «Мерседес» занимает первое место, опережая «Феррари» на 74 очка.