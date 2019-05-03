Вольф: команда, которая быстрее адаптируется к новым шинам, получает примущество

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что адаптация к новым шинам «Пирелли» является одной из важнейших задач команд Формулы-1.

«Я думаю, что с шинами нынешнего сезона у команд появилось больше возможностей. Но нужно лучше понимать их. Когда долгое время были одни шины, вы уже изучили их свойства и особенности, вся работа на симуляторе основана на определённой структуре шин.

Затем внезапно всё меняется. Поэтому получается, что собранная информация теряет свою актуальность. Нужно адаптироваться и учиться, команда, которая быстрее всех привыкнет к новым шинам, получает преимущество», — приводит слова Вольфа F1i.

Напомним, что «Мерседес» уверенно возглавляет зачёт в Кубке конструкторов, опережая «Феррари» на 74 очка.