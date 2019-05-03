Хэмилтон признался, что избегает вождения в повседневной жизни

Пятикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что не любит водить автомобиль. Бртанец признался, что получает удовольствие от соревнований, но на дорогах его поведение меняется.

«Мне нравится ездить медленно. Если честно, я не часто вожу машину, предпочитаю гонки. Каждый пилот, которого я знаю, любит свободные заезды, тесты, работу на симуляторе.

Лучший пилот в истории? Никого нельзя назвать совершенным. Именно несовершенство делает нас великими, но не безупречными. Несовершенство позволяет нам отличаться друг от друга.

Конечно, у меня есть слабые стороны, я допускаю ошибки, только посмотрите на гонку в Баку. Я снова стартовал не слишком удачно. Тем не менее, никогда не сдаюсь и верю в себя», — приводит слова Хэмилтона Auto Bild.