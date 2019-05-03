Феттель: не стремлюсь к тому, чтобы меня запомнили в Формуле-1

Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель заявил, что не стремится оставить наследие в Формуле-1. Феттель, являющийся четырёхкратным чемпионом мира, признался, что не думает о том, каким его запомнят болельщики.

«Меня этот вопрос не заботит, мне не нужно наследие. Думаю, в наше время мир так быстро развивается, что нет смысла стремиться к тому, чтобы тебя запомнили. Нужно двигаться дальше.

Я люблю традиции, мне не нравится думать о каком-то моменте или эпохе. Думаю, важно идти вперёд.

Когда стану старше, наступит что-то новое, нет смысла смотреть назад. Конечно, здорово вспоминать хорошую карьеру, но смысл жизни не в этом. Лучше смотреть вперёд», — цитирует Феттеля Sky Sports.

В нынешнем сезоне Феттель пока не выиграл ни одной гонки.