Култхард: не понимаю, почему кто-то критикует W-Series

Вице-чемпион Формулы-1 2001 года Дэвид Култхард поделился ожиданиями от старта женской серии W-Series. Дебютная гонка новой серии состоится 5 мая в Германии. Участницами первого сезона серии станут 18 спортсменок. Култхард является председателем правления W-Series.

«Я понимаю, что есть люди, которым нравится чай, и люди, предпочитающие кофе. Их не убедить в обратном. Я не говорю, что женщины не должны соревноваться в автоспорте с мужчинами. Мы просто создаём новую возможность. Если вы с нами не согласны, ок! Вы можете пойти другим путём. Мы хотим добиться успеха, вкладываем деньги в эту серию, предоставляем новые возможности.

Участие в автоспорте требует физической подготовки. Машины очень быстры, уверен, что весь мир будет смотреть гонку в эти выходные. Я не понимаю, почему кто-то может выступать против этой серии», — приводит слова Култхарда Associated Press.