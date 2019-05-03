Феттель: от меня зависит, будет ли Леклер впереди или позади меня

Четырёхкратный чемпион Формулы-1, пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал ситуацию в команде. В нынешнем сезоне новичок «Феррари» Шарль Леклер навязывал борьбу Феттелю, в итоге «Скудерия» использовала командную такутику, монегаску приходилось пропускать вперёд старшего напарника.

«Я думаю, что это нормально, когда находишься в одинаковых машинах и ведёшь борьбу за своим напарником за место на трассе. Очевидно, что от меня зависит, будет ли находиться Леклер впереди или позади меня. Мы подталкиваем друг друга вперёд, способствуем прогрессу команды.

Я думаю, что это наш приоритет. Наша цель — сделать так, чтобы «Феррари» вновь побеждала, тогда решатся все проблемы», — приводит слова Феттеля Sky Sports.