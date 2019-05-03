Ферстаппен: трасса в Барселоне — особенная, там я впервые выиграл Гран-при

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Испании. Голландец напомнил, что с трассой в Барселоне у него связаны приятные воспоминания.

«Наша следующая гонка будет проходить снова в Европе, на трассе в Барселоне. На этой трассе я впервые в карьере выиграл Гран-при, поэтому она для меня является особенной.

Это хорошая трасса, мы все там проводили тесты перед началом сезона. Надеюсь, что это поможет нам правильно настроить машину. Конечно, несколько изменится температура, команды привозят новинки. Поэтому будет интересно посмотреть на то, насколько мы конкурентоспособны.

Там есть быстрые повороты, трасса сложная. Барселона расположена недалеко от дома, буду рад увидеть множество фанатов. Наша цель — улучшать результаты и набирать максимум очков, сокращать отставание от лидеров», — цитирует Ферстаппена пресс-служба команды.