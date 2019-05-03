Гасли: ГП Испании посещают многие фанаты из Франции, приятно видеть родные флаги

Пилот команды «Ред Булл» Пьер Гасли поделился ожиданиями от Гран-при Испании.

«Гран-при Испании — классная гонка, мы возвращаемся в Европу. Также этот Гран-при является началом середины сезона. На этой трассе я больше всего проехал кругов во время юниорской карьеры, мы всегда проходили здесь тестирование. Эту трассу знают все.

С нетерпением жду гонку. В Испанию команды привозят новинки, можно посмотреть, удалось ли сделать кому-то шаг вперёд. Я думаю, что наша команда и до этого была конкурентоспособной. Жду результатов, которые мы можем достичь.

Обычно в Испании бывают очень громкие фанаты. Рассчитываю, что во время Гран-при будет много болельщиков. Многие приезжают из Франции, ведь это близко. Всегда приятно видеть свои флаги рядом с трассой», — приводит слова Гасли пресс-служба команды.