Окон: война Боттаса и Хэмилтона будет идти до конца сезона

Резервный пилот «Мерседеса» Эстебан Окон заявил, что никому не удастся вмешаться в борьбу гонщиков команды Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса. В новом сезоне пилоты «Мерседеса» одержали по две победы.

«В «Мерседесе» отличная атмосфера. Мне кажется, что в команде, которая ставит новые рекорды, все полностью мотивированы и стараются выкладываться на пределе.

В команде всё складывается отлично. Понятно, что ни Боттас, ни Хэмилтон не захотят оставаться позади. Они оба хотят победить. Думаю, что их война продолжится до самого конца сезона», — цитирует Окона Grandprix247.

Боттас после четырёх Гран-при возглавляет зачёт пилотов, опережая Хэмилтона всего на одно очко. Ближайшим преследователем пилотов «Мерседеса» является гонщик «Феррари» Себастьян Феттель, отстающий уже более чем на 30 баллов.