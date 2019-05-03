У Йоса Ферстаппена родился сын

В семье бывшего гонщика Формулы-1 Йоса Ферстаппена пополнение. 30 апреля Ферстаппен-старший в четвёртый раз стал отцом. У него родился сын, которого назвали Джейсон-Якс, сообщает официальный сайт Макса Ферстаппена.

«Рады вам сообщить, что наш маленький Джейсон-Якс родился. Очень горжусь своей женой и матерью моего ребёнка», — сказал Йос Ферстаппен.

Сообщается, что и роженица и ребёнок чувствуют себя нормально. Отметим, что у Йоса Ферстаппена от первого брака есть двое детей — пилот «Ред Булл» Макс и дочь Виктория. Первый ребёнок от второго брака появился у Йоса в 2014 году, тогда супруга родила дочь, которую назвали Блю Джейн.

Впервые же Йос стал отцом в 1997 году в возрасте 25 лет, тогда на свет появился Макс Ферстаппен.