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В «Пирелли» объяснили постоянные проблемы «Хааса» с шинами в ходе гонок

В «Пирелли» объяснили постоянные проблемы «Хааса» с шинами в ходе гонок
Авто / Формула-1

Глава автоспортивного отдела «Пирелли» Марио Изола объяснил систематические проблемы «Хааса» при работе с резиной. По словам функционера, они лежат в плоскости самого болида и никак не связаны непосредственно с продукцией компании.

«Мне сложно судить, поскольку это связано с их шасси. Похоже, в квалификации они быстры, но в гонке температура шин падает, за ней — сцепление, потому они и не могут выдавать ту же скорость. Им необходимо найти способ нагружать резину сильнее, поскольку она изначально спроектирована так, чтобы эффективнее всего работать при высоких температурах — это одно из главных отличий этой резины от шин для дорожных машин.

Автомобилю Формулы-1 сцепление необходимо сразу же, поэтому мы используем грелки: 80 градусов — для задних, 100 — для передних, а на трассе работают они при температуре 100 и 120 соответственно. Если температура будет ниже, шины, не предназначенные для такого использования, не будут обеспечивать необходимого сцепления. Все без исключения инженеры в первую очередь заняты тем, чтобы придумать то или иное решение, которое позволит увеличить сцепление. Убеждён, что проблемы «Хааса» связаны с тем, что температура шин слишком низкая», — сказал Изола в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Захарченко.

«Шины в Формуле-1 меняются так сильно впервые за 50 лет»
Главный в «Пирелли» по автоспорту Марио Изола рассказал о 18-дюймовых шинах, которые ждут Ф-1, и посоветовал «Хаасу» искать проблемы в себе.
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