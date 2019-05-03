Сироткин: BR1 постепенно приближается к темпу «Тойоты»

Пилот программы SMP Racing Сергей Сироткин, выступающий в чемпионате WEC, поделился впечатлениями от квалификации «6 часов Спа», в которой его экипаж занял третье место. По словам россиянина, машина BR1 постепенно приближается к темпу «Тойоты».

«У нас получилась хорошая квалификация, причём это моя первая квалификация в чемпионате мира по гонкам на выносливость. В текущих погодных условиях мы показали хороший результат, будем стартовать третьими. Конечно, темпа, чтобы бороться с „Тойотой“, у нас пока недостаточно, хотя постепенно мы и подбираемся ближе к ним. Мы выполнили свою задачу и довольны этим результатом, особенно учитывая, что погода обещает нам завтра», — приводит слова Сироткина пресс-служба SMP Racing.