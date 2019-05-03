Петров: постараемся поехать сразу за «Тойотой»

Пилот программы SMP Racing Виталий Петров, выступающий в чемпионате WEC, поделился впечатлениями от квалификации «6 часов Спа», в которой экипаж его машины BR1 показал пятое время. Также россиянин рассказал об ожиданиях от гонки.

«Мы ожидали, что „Тойота“ не даст нам расслабиться в квалификации, хотя первые две позиции в первой тренировке придали нам дополнительной уверенности. В целом, уик-энд идёт без проблем, машина хорошо едет. Поскольку Стоффель выступает с нами впервые, команда решила дать ему больше времени прикататься и в его сессиях ставила новую резину. Поэтому я сам только в квалификации использовал новую резину и доволен кругом – проехал его безошибочно, показал неплохое время.

Конечно, учитывая, какая погода нас завтра ждёт – обещают даже снег ночью, – хотелось бы стартовать третьими или четвёртыми, но мы постараемся отыграть на старте позиции и поехать сразу за «Тойотой». Думаю, завтра нас ждёт один из самых непредсказуемых и сложных дней уик-энда, и в первую очередь из-за погоды", — приводит слова Петрова пресс-служба SMP Racing.